Clinton mantém fama de ?pé-frio? A fama de "pé frio" do tênis continua perseguindo o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. Neste sábado, esteve na quadra central do All England Club para assistir a final feminina, mas não conseguiu ver quase nada por causa da chuva. Acabou virando atração, em uma entrevista ao vivo, feita pela BBC, e transmitida nos alto falantes da quadra. Disse que gosta de assistir tênis, mas definiu-se como "horrível" com a raquete na mão. Admitiu que sabe jogar melhor golfe. Recentemente, Clinton esteve também nas semifinais de Roland Garros e enquanto permaneceu na Tribuna Presidencial, seu compatriota Andre Agassi não conseguiu ganhar quase nenhum game e foi eliminado pelo francês Sebastian Grosjean. Clinton não disse nada se volta ao All England Club, neste domingo.