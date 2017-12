Cljisters sente pressão de ser número 1 Primeira tenista da história do tênis feminino a tornar-se número 1 do mundo, a belga Kim Cljisters parece ter sentido a pressão de ser a nova líder da WTA. No seu primeiro torneio desde que destronou a norte-americana Serena Williams, perdeu para a russa Lina Krasnoroutskaya por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/4 e 6/2, hoje pelo Torneio de Toronto. O mais curioso é que a tenista belga este ano vinha mostrando uma regularidade incrível e jamais havia perdido um jogo antes das semifinais em 14 torneios disputados. Agora, caiu na estréia. "Não estava bem preparada e cansei-me com as últimas viagens", justificou a jogadora que disputou cinco semanas seguidas de torneios. "Venci o primeiro set com facilidade, em apenas 17 minutos, mas depois a bateria acabou." Cljisters agora promete descansar e preparar-se para a disputa do US Open, o primeiro Grand Slam de sua carreira em que entrará como cabeça-de-chave número 1. Serena, que passou por cirurgia, não vai defender o título em Nova York. Novo líder - Em Cincinnati, o tenista suíço Roger Federer despediçou a chance de ser o novo líder do ranking masculino, roubando o lugar do veterano Andre Agassi. Federer precisaria chegar às semifinais do Masters Series de Cincinnati para superar o norte-americano na pontuação da lista de entradas, mas acabou perdendo na segunda rodada para o argentino David Nalbandian por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5). "Não estava muito preocupado em ser número 1 esta semana", disse o campeão de Wimbledon. "Mas vou continuar tentando." Quem também pode alcançar a liderança esta semana é o argentino Guillermo Coria, mas da corrida dos campeões e não do ranking mundial. Se for campeão em Cincinnati irá ser o número 1 da corrida, no lugar justamente de Federer. Hoje, Coria ganhou vaga nas quartas-de-final com vitória sobre o russo Mikhail Youzny por 6/2 e 6/1. Outro que já se classificou para as quartas-de-final foi o jovem norte-americano Bob Ginepri, que eliminou o argentino Gaston Gaudio, por 6/1e 7/6 (7/4).