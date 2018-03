COB garante que Guga pode ir a Atenas Diante da polêmica disputa entre Gustavo Kuerten e a Confederação Brasileira de Tênis, o Comitê Olímpico Brasileiro tratou de acabar com qualquer dúvida e garantiu, em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, que Guga poderá representar normalmente o País nos Jogos de Atenas. Ao desistir da disputa da Copa Davis, Guga comprou uma briga com a CBT, o que poderia prejudicar sua convocação para a Olimpíada. Mas o comunicado do COB, esclarece que o que vale classificação para Atenas é o índice estabelecido pela Federação Internacional de cada esporte. Assim sendo, o ranking da ATP é que vai definir os tenistas olímpicos. ?Considerando que o tenista Gustavo Kuerten está atualmente bem classificado pela Federação Internacional de Tênis para disputar os Jogos Olímpicos de Atenas, Guga estará habilitado pelo COB a disputar esta competição caso venha a ter sua classificação confirmada. Essa regra vale para todos?, diz o comunicado. Guga é atualmente o 16º colocado do ranking de entradas, lista que serve de referência para a classificação olímpica. Segundo as regras da ATP, os 84 melhores tenistas, sendo no máximo 4 por país, até o dia 14 de junho ficarão com as vagas para Atenas.