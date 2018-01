Colômbia anuncia equipe para Davis Um dia depois do capitão Fernando Meligeni fechar o grupo do Brasil que vai enfrentar a Colômbia pelo Grupo II do Zonal Americano, terceira divisão da Copa Davis, entre os dias 4 e 6 de março, foi a vez da Colômbia anunciar seus atletas para o confronto. Nesta terça-feira, o capitão Miguel Tobón confirmou o tenista Sergio Ramírez, de 19 anos e número 928 do ranking mundial. Ele garantiu a vaga ao derrotar o compatriota Sat Galán por 3 sets a 1, com parciais de 6-0, 3-6, 6-1 e 6-4. Pablo González (404), Michael Quintero (414) e Oscar Rodríguez (856) compõem a equipe. No próximo sábado, os brasileiros Ricardo Mello, Flávio Saretta, André Sá e Bruno Soares embarcam para Bogotá.