Colômbia vence série contra Brasil pela Copa Davis

BARRANQUILLA - Com um placar de 3 a 2, a Colômbia venceu neste sábado pela primeira vez na história da Copa Davis o Brasil, na segunda rodada do Grupo I Zonal Americano I, disputado em Barranquilla, depois que Alejandro González derrotou na quinta partida João Pedro Sorgi.

Com parciais de 6-3, 7-6 (7-0), e em 2 horas e 4 minutos González conseguiu dominar o brasileiro no meio do apoio do público que se reuniu no Parque de Raquetas de Barranquilla.

A Colômbia obteve os dois primeiros pontos graças à vitória do tenista número um do país, Daniel Galán, sobre Thiago Monteiro e Guilherme Clezar. /EFE