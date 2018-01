Com 19 aces, Raonic bate espanhol e vai à final em São Petersburgo O canadense Milos Raonic voltou a mostrar poder de fogo com seu poderoso saque neste sábado para vencer o espanhol Roberto Bautista Agut e avançar à final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Com 16 aces somente no segundo set, o cabeça de chave número dois despachou o rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), em 1h28min.