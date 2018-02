Com abandono de rival, Vaidisova vai às oitavas nos EUA Contando com o abandono da norte-americana Ahsha Rolle, a checa Nicole Vaidisova, sexta cabeça-de-chave, garantiu nesta segunda-feira a sua classificação às oitavas-de-final do Masters Series de Indian Wells. A tenista européia ganhava o confronto por 6/3 e 4/1 quando a adversária alegou fortes dores gástricas para deixar a quadra. Décima colocada no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), a jogadora de apenas 17 anos pega na próxima fase a francesa Marion Bartoli, 17.ª pré-classificada, que eliminou a russa Dinara Safina por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Esse será apenas o segundo confronto pelo circuito entre Bartoli e Vaidisova. No primeiro jogo entre elas, em 2005, a checa levou a melhor ao eliminar a adversária nas quartas-de-final do Torneio de Seul (Coréia do Sul). Já a sérvia Ana Ivanovic, cabeça-de-chave número 10, também avançou às oitavas em Indian Wells ao bater com facilidade a australiana Alicia Molik por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Ela vai enfrentar na próxima rodada a austríaca Sybille Bammer, que passou pela chinesa Shuai Peng com um duplo 6/3.