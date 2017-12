Com atraso, começa jogo de Guga Com atraso provocado pela demora na definição da partida entre o francês Fabrice Santoro e o alemão Nicolas Kiefer, com quase três horas de duração, o jogo de Gustavo Kuerten diante do argentino Gaston Gaudio já começou na quadra central do State Du Maurier, em Montreal. O vencedor da partida entre Guga e Gaudio irá enfrentar na rodada seguinte a revelação norte-americana Andy Roddick, que eliminou o espanhol Carlos Moya por 6/3, 5/7 e 7/5. Guga e Gaudio só jogaram por uma vez, justamente este ano no Aberto da Austrália, com vitória do brasileiro por 3 a 1. Em outro jogo importante do dia, Patrick Rafter venceu em 2 sets o sueco Magnus Norman por 6/1 e 7/6 (7/2). No primeiro jogo da central, Santoro eliminou Kiefer por 4/6, 6/4 e 6/3.