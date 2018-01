Com atraso, começa semifinal em Paris Com cerca de 1 hora e meia de atraso por causa da chuva, começou há pouco em Paris, a partida entre o argentino Mariano Puerta e o russo Nikolai Davydenko, que abre as semifinais do Torneio de Roland Garros.As perspectivas, no entanto, não são boas, já que o serviço de meteorologia francês prevê novas pancadas de chuva ao longo do dia. Depois de Puerta x Davydenko, está prevista a segunda semifinal, entre o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal.