Com Bia Haddad Maia, Brasil estreia na Fed Cup com vitória sobre a Venezuela

O Brasil estreou com vitória nesta quarta-feira no Zonal Americano I da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Com a presença de Beatriz Haddad Maia, atual número 1 do País e 59 do ranking da WTA, o time brasileiro iniciou o Grupo B da competição com uma vitória de virada sobre a Venezuela por 2 a 1, nas quadras de saibro do Club Internacional de Tênis de Assunção, no Paraguai.

Na abertura do confronto, a canhota gaúcha Gabriela Cé, número 405 do mundo, perdeu uma partida de 2 horas e 43 minutos para Aymet Uzcategui, 645.ª colocada do ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 2/6 e 7/5. Na sequência, Bia Haddad Maia enfrentou Andrea Gamiz, 247.ª da WTA, e empatou o duelo com a vitória por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1 hora e 41 minutos.

Depois de um descanso de cerca de uma hora, Bia Haddad Maia voltou à quadra junto com Luisa Stefani para o jogo de duplas contra a mesma Andrea Gamiz e Adriana Perez. Com facilidade, as brasileiras venceram por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/5, em 1 hora e 13 minutos.

Ao superar a Venezuela, o Brasil termina o primeiro dia de disputa na segunda posição do Grupo B. Isso porque a Argentina venceu os três jogos no confronto diante da Guatemala. Nesta quinta-feira, serão as brasileiras que enfrentarão as guatemaltecas. O duelo contra as argentinas será na sexta.

O líder da chave, após as três rodadas, disputará neste sábado a final do Zonal I Americano contra o campeão do Grupo A, composto por Paraguai, Colômbia e Chile. Quem passar avançará aos playoffs do Grupo Mundial II, em abril.