Com cãibras, Muguruza abandona jogo de estreia em Brisbane

A espanhola Garbiñe Muguruza não conseguiu concluir a sua primeira partida na temporada 2018. Nesta terça-feira, após ficar em quadra por 2 horas e 26 minutos, a número 2 do mundo abandonou o seu duelo com a sérvia Aleksandra Krunic pelo Torneio de Brisbane por causa de cãibras.

Muguruza caiu na quadra e recebeu tratamento antes de deixar o jogo quando liderava o terceiro set. Krunic, a número 53 do mundo, perdia a segunda parcial por 5/2, mas reagiu, forçando a realização do terceiro após triunfar no tie-break. Com o placar em 7/5, 6/7 (3/7) e 2/1 para a espanhola, a vice-líder do ranking parece ter sucumbido às condições úmidas na Pat Rafter Arena.

"Eu realmente não costumo ter muitas cãibras, então estou realmente surpresa que hoje (terça-feira) meu corpo reagiu assim", disse Muguruza, acrescentando que começou a sentir cãibras na panturrilha no início do segundo set. "É uma pena porque eu sempre venho aqui animada para o primeiro torneio, e isso foi um azar, espero", acrescentou.

Nas quartas de final, Krunic terá pela frente a letã Anastasija Sevastova, número 16 do mundo, que venceu a romena Sorana Cirstea, 37ª colocada no ranking, com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Número 9 do mundo, a britânica Johanna Konta também se classificou às quartas de final, mas com uma virada, por 4/6, 6/1 e 6/4, sobre a croata Ajla Tomljanovic, a 118ª colocada no ranking. A francesa Alize Cornet (38º) também avançou em Brisbane ao passar pela croata Mirjana Lucic-Baroni por 6/1 e 7/5.