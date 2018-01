Com Davis, rankings não têm alterações Com a realização de vários confrontos pela Copa Davis neste final de semana, inclusive a vitória do Brasil sobre o Uruguai na final do Zonal II (Terceira Divisão) do Grupo Americano, os rankings da ATP não sofreram alterações. Entre os líderes, o suíço Roger Federer segue tranqüilo nas classificações do ranking de entradas e na Corrida dos Campeões. Com relação aos brasileiros, Ricardo Mello continua sendo o melhor do País nas duas listas. Gustavo Kuerten, que não deverá mais jogar nesta temporada, ainda ocupa a modesta 297.ª colocação, com apenas 115 pontos. Confira como estão os rankings da ATP: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.975 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.475 3.º - Andy Roddick (EUA) - 3.125 4.º - Marat Safin (RUS) - 3.085 5.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.085 6.º - Andre Agassi (EUA) - 2.640 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.175 8.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.110 9.º - David Nalbandián (ARG) - 1.915 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 1.727 88.º - Ricardo Mello (BRA) - 453 108.º - Flávio Saretta (BRA) - 407 297.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 115 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 1.210 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 853 3.º - Andy Roddick (EUA) - 548 4.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 490 5.º - Andre Agassi (EUA) - 455 6.º - Guillermo Coria (ARG) - 422 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 378 8.º - Marat Safin (RUS) - 346 9.º - Gastón Gaudio (ARG) - 344 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 308 83.º - Ricardo Mello (BRA) - 64 130.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 23 152.º - Flávio Saretta (BRA) - 15