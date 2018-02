Com divórcio, Henin-Hardenne decide voltar às quadras Número um do mundo, pelo menos até o final desta semana, a belga Justine Henin-Hardenne, que não disputou o Aberto da Austrália por causa de "desentendimentos" com seu marido, confirmou nesta quarta-feira que voltará a participar das competições da WTA no começo do mês de fevereiro. Segundo a tenista, ela resolveu se afastar das competições para poder se separar de Pierre Yves, com o qual não estava tendo um bom relacionamento. "As últimas semanas foram difíceis para mim", explicou Henin, casada desde 2002. "Decidimos nos separar. Foi o melhor para ambos." Aos 24 anos, Henin perderá na próxima segunda-feira a liderança do ranking para a russa Maria Sharapova. Isso porque a belga não defendeu os pontos do vice-campeonato do Aberto da Austrália, conquistado no último ano - na ocasião, ela foi derrotada pela francesa Amelie Mauresmo.