Com dores, Bellucci não garante presença em Paris Faltando 10 dias para o início de Roland Garros, Thomaz Bellucci ainda não sabe se terá condições de competir no tradicional Grand Slam francês. O número 1 do Brasil se recupera de uma lesão abdominal que o tirou do Torneio de Munique e dos Masters 1000 de Madri e Roma.