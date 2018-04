Com dores, Murray diz que não deve jogar Roland Garros

ROMA - O britânico Andy Murray revelou nesta quarta-feira que está pessimista sobre a sua possibilidade de participar de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, previsto para começar no dia 26 de maio e disputado em quadras de saibro em Paris. A declaração foi dada após ele decidir abandonar a sua partida de estreia no Masters 1.000 de Roma, contra o espanhol Marcel Granollers, por causa de dores nas costas.

ROMA - "Eu ficaria muito surpreso se eu estiver jogando em Paris", disse Murray. "Eu preciso fazer um plano sobre o que farei. Eu vou conversar com os caras hoje à noite e fazer uma plano para os próximos dias, em seguida, tomar uma decisão sobre Paris após os próximos cinco dias", explicou.

Número 2 do mundo, Murray perdeu nesta quarta o primeiro set da partida com Granollers por 6/3. Ele recebeu atendimento médico por longo período, permaneceu em quadra e venceu a segunda parcial por 7/6. Mesmo assim, decidiu abandonar o jogo antes do começo do terceiro set. Depois, o britânico revelou que as dores nas costas o incomodam há muito tempo.

"Eu tenho um problema na minha parte inferior das costas", disse Murray. "Tem sido um problema há um tempo", acrescentou. "Eu quero ter certeza que ele vai acabar. Foi um problema desde o final de 2011, mas ficou ruim durante a temporada de saibro do ano passado", afirmou.

Número 2 do mundo, Murray teve desempenho discreto nos torneios anteriores da temporada de saibro na Europa. O britânico foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1.000 de Montecarlo pelo suíço Stanilas Wawrinka e perdeu para o checo Tomas Berdych nas quartas de final do Masters 1.000 de Madri. Murray tem a semifinal de 2011 como melhor desempenho em Roland Garros e parou nas quartas de final no torneio do ano passado.