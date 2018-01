Com dores nas costas, Saretta abandona Com dores fortes nas costas, o tenista brasileiro Flávio Saretta precisou abandonar a partida de estréia do Aberto da Austrália nesta madrugada de terça-feira quando vencia o australiano Nathan Healey por 6-4, 6-4, 1-6 e 0-5. Confira os demais resultados da 1ª rodada do Aberto da Austrália: Rod Laver Arena Guillermo Coria (ARG)[6] v. Tomas Berdych (TCH), 6/2 6/4 6/0 Alicia Molik (AUS)[10] v. Anabel Medina Garrigues (ESP), 6/1 6/3 Vodafone Arena Guillermo Canas (ARG)[12] v. Chris Guccione (AUS), 6/4 6/2 7/6(4) Anastasia Myskina (RUS)[3] v. Kveta Peschke (TCH), 6/1 6/4 MCA Juan Ignacio Chela (ARG)[25] v. Wayne Arthurs (AUS), 6/4 7/6(4) 7/6(1) Quadra 2 Daniela Hantuchova (SVK)[26] v. Akiko Morigami (JPN), 6/4 7/5 Quadra 3 Greg Rusedski (GBR) v. Jonas Bjorkman (SUE), 2/6 6/4 6/0 7/6(7) Quadra 4 Nicole Vaidisova (TCH) v. Maria Vento-Kabchi (VEN), 6/7(4) 6/4 6/2 Quadra 6 Tathiana Garbin (ITA) v. Marlene Weingartner (ALE), 7/5 7/6(5) Aiko Nakamura (JPN) vence Angela Haynes (EUA), 6/3 5/2 Barbara Schett (AUT) vs. Tiffany Welford (AUS) Barbora Strycova (TCH) vs. Tamarine Tanasugarn (TAI) Stephanie Foretz (FRA) vs. Michaella Krajicek (HOL) Quadra 7 Mikhail Youzhny (RUS)[15] v. Jerome Haehnel (FRA), 6/2 6/2 7/5 Jelena Kostanic (CRO)[31] v. Casey Dellacqua (AUS), 3/6 6/2 6/2 Evie Dominikovic (AUS) vs. Mara Santangelo (ITA) Marc Kimmich (AUS) vs. Mariano Zabaleta (ARG) Quadra 8 Klara Koukalova (TCH) v. Meilen Tu (EUA), 6/3 6/3 Ricardo Mello (BRA) vence Alberto Martin (ESP), 6/3 6/3 3/4 Michaela Pastikova (TCH) vs. Anne Kremer (LUX) Filippo Volandri (ITA) vs. Victor Hanescu (ROM) Quadra 10 Bobby Reynolds (EUA) v. Nicolas Almagro (ESP), 5/7 6/4 7/6(7) 7/6(5) Antonella Serra Zanetti (ITA) vs. Tatiana Panova (RUS) Christophe Rochus (BEL) vs. Albert Montanes (ESP) Quadra 11 Fernando Verdasco (ESP) v. Gilles Muller (LUX), 6/3 6/0 6/4 Anna Chakvetadze (RUS) v. Arantxa Parra Santonja (ESP), 6/3 6/2 Quadra 18 Sebastien Grosjean (FRA)[14] v. Michael Llodra (FRA), 6/3 6/4 6/3 Francesca Schiavone (ITA)[14] v. Marta Marrero (ESP), 6/3 6/2 Quadra 19 Andrei Pavel (ROM)[17] v. Olivier Mutis (FRA), 6/4 6/4 6/0 Lisa Raymond (EUA)[25] v. Anastasiya Yakimova (BLR), 6/0 6/1 Jurgen Melzer (AUT)[32] v. Raemon Sluiter (HOL), 3/3 e desistência Quadra 21 Jan Hernych (TCH) v. Felix Mantilla (ESP), 6/4 6/7(5) 6/1 6/0