Com duplas adiada, Brasil decide seu futuro neste domingo O Brasil decide seu futuro na Copa Davis neste domingo. Com a vantagem de 2 a 0, assegurada com a vitória de Flávio Saretta sobre Frederic Niemeyer, a equipe brasileira precisa de apenas mais um ponto, de três ainda em jogo, diante do Canadá, em Florianópolis, para garantir a classificação para o playoff do Grupo Mundial. A vaga já poderia vir neste sábado na partida de duplas, mas em razão de atrasos por chuvas e, depois, por falta de luz natural o confronto foi interrompido. O time formado por Gustavo Kuerten e André Sá ganhou o primeiro set por 6/4 diante de Daniel Nestor e Niemeyer, mas perdeu o segundo por 6/3 e estava em desvantagem de 4 a 3 e saque para os adversários quando houve a interrupção. O jogo recomeçará neste domingo, às 10 horas, com ânimos renovados como espera Guga. ?Vamos virar este jogo?, afirmou Kuerten. ?Acho que a interrupção foi conveniente, pois estava mesmo difícil de se jogar e até mesmo a torcida já estava um pouco desanimada, depois deste chove e não molha. No domingo, a galera vai estar com tudo.? A boa expectativa tem bons motivos. Afinal, no início do jogo de duplas, Guga e Sá estavam mesmo superiores, ameaçando o favoritismo canadense na modalidade. Como Nestor - um dos cinco melhores duplistas do mundo - e Niemeyer sabem os segredos deste jogo, logo conseguiram igualar a partida e já estavam em vantagem no terceiro set. ?Estava tudo muito equilibrado?, avaliou Kuerten. ?É bom mesmo ter um descanso e voltar ainda mais forte para tentar a classificação já na dupla.? Após as duplas estão programadas as duas últimas partidas de simples. Saretta joga contra Frank Dancevic e Ricardo Mello contra Niemeyer. Mas se o Brasil conseguir os sonhados 3 a 0 com Guga e Sá, estes dois jogos de simples perdem sua importância, passam a ser jogados em melhor de três sets, e não mais em cinco, e os jogadores podem ser trocados. O técnico brasileiro Francisco Costa disse que ainda não pensou em mudanças. Está focado apenas em levar o Brasil à vitória e considera muito cedo pensar em alterações.