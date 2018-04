Com Ferrero, Espanha faz 2 a 0 sobre Israel na Copa Davis

Manu Fernandez/AP

MÚRCIA - O experiente Juan Carlos Ferrero não teve dificuldades para ampliar a vantagem da Espanha sobre Israel, pela semifinal da Copa Davis. Nesta sexta-feira, no saibro de Múrcia, o ex-número 1 do mundo superou Dudi Sela por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/0, e deixou os espanhóis a uma vitória da decisão do Grupo Mundial.

Ferrero começou o jogo desperdiçando sete chances de quebrar o serviço de Sela, logo no primeiro game. Mas as falhas não abateram o espanhol, que manteve a concentração e fechou a parcial em 6/4. Nos dois sets seguintes, ele manteve o bom nível e não deu chances ao rival.

No primeiro jogo do confronto, David Ferrer já havia vencido o veterano Harel Levy, também em três sets, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3. No sábado, as duas equipes voltam à quadra para o jogo de duplas. Os israelenses, representados por Jonathan Erlich e Andy Ram, são favoritos contra Feliciano Lopez e Tommy Robredo.