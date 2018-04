Com grande virada, Halep vence espanhola e vai à semifinal em Indian Wells A romena Simona Halep conquistou grande virada nesta quarta-feira ao eliminar a espanhola Carla Suárez Navarro e avançar à semifinal do Torneio de Indian Wells. A atual número três do mundo começou mal a partida e precisou mostrar todo seu poder de superação para despachar a rival pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/1.