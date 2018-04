Com Henin na ponta, ranking da WTA continua quase inalterado

A ausência das principais jogadoras do ranking da WTA nas quadras na última semana, em preparação para o Masters da WTA em Madri, fez com que o top ten quase não variasse. A belga Justine Henin continua como a número um. Henin tem mais de dois mil pontos de diferença da russa Svetlana Kuznetsova, que está em 2.º lugar no ranking. As 10 melhores do Ranking WTA: 1.º Justine Henin (BEL) - 5.930 pontos 2.º Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.750 3.º Jelena Jankovic (SER) - 3.475 4.º Ana Ivanovic (SER) - 3.161 5.º Serena Williams (EUA) - 2.767 6.º Maria Sharapova (RUS) - 2.666 7.º Anna Chakvetadze (RUS) - 2.660 8.º Venus Williams (EUA) - 2.470 9.º Daniela Hantuchova (ESL) - 2.242 10.º Marion Bartoli (FRA) - 2.101