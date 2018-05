Com infecção no olho, Djokovic abandona jogo em Dubai

Se não vinha encontrando adversários à altura em quadra, o sérvio Novak Djokovic perdeu para o próprio corpo nesta quinta-feira. O número 1 do mundo precisou abandonar a partida diante do espanhol Feliciano López após perder o primeiro set e caiu nas quartas de final do Torneio de Dubai. Melhor para seu adversário, que viu cair no colo a improvável vaga na próxima fase.

Debilitado por uma infecção no olho, Djokovic já havia feito um primeiro set irreconhecível, no qual caiu por 6 a 3. Antes que a segunda parcial começasse, o sérvio pediu atendimento, apontou diversas vezes para o rosto enquanto conversava com o médico e decidiu abandonar a quadra.

Quem revelou a gravidade da lesão de Djokovic foi justamente Feliciano López. O sexto cabeça de chave do torneio explicou que o sérvio justificou o abandono dizendo que vem sofrendo com uma infecção no olho "há vários dias".

A inesperada derrota veio um dia depois de Djokovic completar 700 vitórias na carreira. O sérvio, aliás, vive grande momento. Esta será a primeira vez que ele não estará na final de um torneio em mais de um ano. A última vez que isso aconteceu foi em Doha, em janeiro de 2015, quando ele caiu nas quartas de final para Ivo Karlovic.

López, que não tem nada com isso, pôde comemorar a vaga nas semifinais. O número 24 do mundo terá pela frente a grande surpresa do torneio, o veterano Marcos Baghdatis. Número 57 do ranking, o cipriota de 30 anos passou nas quartas pelo também espanhol Roberto Bautista Agut, quarto cabeça de chave, em dois sets, com direito a "pneu": 7/5 e 6/0.

Com a queda de Djokovic, o favoritismo em Dubai ficou com o suíço Stan Wawrinka. O cabeça de chave número 2 do torneio chegou às semifinais nesta quinta-feira ao eliminar o alemão Philipp Kohlscheiber, 28.º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Para avançar à final, Wawrinka terá que passar por outra surpresa da competição: o australiano Nick Kyrgios. O temperamental número 33 do ranking eliminou nesta quinta o terceiro cabeça de chave em Dubai, o checo Tomas Berdych, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.