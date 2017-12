Com irmão de Murray, Soares avança às quartas na Austrália

O brasileiro Bruno Soares teve um dia perfeito em Melbourne. Nesta segunda-feira, ele venceu as duas partidas que disputou no Aberto da Austrália, se classificando às quartas de final das chaves de duplas e de duplas mistas do primeiro Grand Slam da temporada.

Em seu primeiro compromisso do dia, Soares e o britânico Jamie Murray superaram Dominic Inglot, também da Grã-Bretanha, e Robert Linsdtedt, da Suécia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 17 minutos. Soares e Murray conseguiram uma quebra de saque em cada parcial e salvaram os dois break points dos adversários, avançando em Melbourne.

"Foi mais um grande jogo. Conseguimos jogar super sólidos, fazendo o nosso saque muito bem que era uma das coisas mais importantes. A outra dupla é uma das maiores sacadoras do circuito e qualquer quebra poderia ser fatal. Fizemos isso muito bem e conseguimos aproveitar as poucas oportunidades que nos deram", disse Soares.

Soares e Murray iniciaram a parceria neste ano e até agora lideram o ranking da temporada. Agora o brasileiro tentará se garantir pela primeira vez nas semifinais do Aberto da Austrália. "Já tinha uma expectativa muito boa quanto a essa parceira. A gente já se conhecia muito bem como jogador e amigo. Era uma questão de acertar os ponteiros dentro de quadra. É isso que a gente vem fazendo a cada dia. Feliz que está dando certo", disse o brasileiro.

Nas quartas de final, Soares e Murray terão pela frente o norte-americano Rajeev Ram e o sul-africano Raven Klaasen, algozes dos irmãos Bob e Mike Bryan (3/6, 6/3 e 6/4). "Vamos pegar uma dupla que está vindo quente, especialmente agora que ganharam dos Bryan. Temos que fazer o que a gente vem fazendo. Isso é o que interessa", afirmou.

Já pela chave de duplas mistas, Soares e a russa Elena Vesnina superaram o austríaco Alexander Peya, ex-parceiro do brasileiro, e a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora. Soares e Vesnina conseguiram duas quebras de saque em cada set e salvaram os oito break points dos adversários.

Na próxima rodada, eles vão encarar Jamie Murray, parceiro de Soares, e a eslovena Katerina Srebotnik. O brasileiro tem dois títulos de duplas mistas nos torneios do Grand Slam, conquistados nas edições de 2012 e 2014 do US Open.