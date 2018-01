Com Kerber e Alexander Zverev, Alemanha supera Bélgica na Copa Hopman

A primeira rodada da Copa Hopman chegou ao fim nesta segunda-feira com a realização do confronto entre Alemanha e Bélgica. E os alemães se deram melhor com o triunfo por 2 a 1 na série, definida apenas no jogo de duplas, válida pelo Grupo A do torneio disputado por equipes mistas em Perth, na Austrália.

A Alemanha abriu vantagem no confronto com a vitória de Angelique Kerber, a número 21 do mundo, sobre a belga Elise Mertens, a 36ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 7/6. Só que, na sequência, David Goffin, o número 7 do mundo, deu o troco ao bater o alemão Alexander Zverev, o quarto melhor da lista da ATP, por duplo 6/3.

A definição do confronto, então, ficou para o jogo de duplas mistas. E aí Kerber e Zverev se deram melhor, fazendo 4/2 e 4/3 (5/2) sobre Mertens e Goffin, o que assegurou o triunfo da Alemanha.

As equipes voltarão a jogar na quarta-feira pela segunda rodada do Grupo A, que terá os duelos Canadá x Alemanha e Austrália x Bélgica. Nesta terça, será realizada a segunda rodada da outra chave da Copa Hopman, a B, com os confrontos Japão x Estados Unidos e Rússia x Suíça.