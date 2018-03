Com lesão nas costas, Roddick desiste de disputar Rolan Garros Em sexto lugar no ranking mundial, o tenista Andy Roddick desistiu de disputar o Aberto da França na semana que vem por causa de um problema nas costas e ombros, disse o irmão do jogador, John Roddick, na segunda-feira. O norte-americano, ex-número 1 do mundo, se machucou durante o Master Series de Roma e teve de desistir da partida da semifinal contra Stanislas Wawrinka, para quem perdia por 3-0 no primeiro set. "Recentemente, Andy jogou melhor do que nunca no saibro", disse um comunicado do irmão, que é capitão do time norte-americano na World Team Cup, disputada em Duesseldorf. "Mas, na sexta-feira passada, os problemas nas costas dele reapareceram", disse. "Depois do exame de um especialista, ele foi forçado a desistir. Andy agora tem de descansar por 10 a 12 dias e também não vai poder competir no Aberto da França". O campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2003 nunca passou da terceira rodada em Roland Garros e caiu na primeira rodada nos últimos dois anos. (Por Iain Rogers)