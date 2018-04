Com lesão no abdome, Thomaz Bellucci desiste de jogar Roland Garros

SÃO PAULO - O brasileiro Thomaz Bellucci confirmou nesta quarta-feira que não vai participar de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, disputado em quadras de saibro e que começa no próximo domingo. O número 40 do mundo ainda não está completamente recuperado de uma lesão no abdômen e, por isso, optou por ficar de fora do torneio.

"Estou me recuperando de uma lesão que demora de quatro a seis semanas para cicatrizar. Fiz o possível para voltar em Roland Garros, mas era um prazo bem curto. Fui tentar voltar nessa semana a treinar e senti bastante dor. Não consigo treinar, então não vou para Roland Garros", disse, em entrevista ao BandSports.

Por causa da lesão, Bellucci ficou fora dos últimos torneios da temporada de saibro na Europa, que servem como preparação para Roland Garros. Ele não entra em quadra desde o Torneio de Barcelona, disputado no final de abril, quando desistiu de jogar nas quartas de final da competição por estar contundido.

Até seu afastamento por causa da lesão, Bellucci vinha fazendo uma temporada irregular, com apenas sete vitórias em 17 partidas. O brasileiro explicou que não conseguiria ser competitivo em Roland Garros se antecipasse seu retorno e avisou que só voltará quando estiver nas condições ideais.

"Não estou 100% para fazer grandes jogos e seria até perigoso voltar antes porque poderia agravar a lesão. Vou tentar voltar em algumas semanas, mas ainda não sei em qual torneio. Quero voltar sem dor", afirmou. "Espero jogar dentro de duas semanas", completou.

Sem Bellucci, o Brasil tem apenas Rogério Dutra Silva, número 94 do mundo, garantido na chave masculina de Roland Garros. João Souza é o outro tenista do País que pode participar do torneio. Ele venceu na sua estreia no qualifying e precisa de mais dois triunfos para se classificar ao segundo Grand Slam da temporada.