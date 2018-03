Com norte-americano, Daniel avança na chave de Roland Garros

Um dia depois de ser eliminado da chave de simples de Roland Garros, o brasileiro Marcos Daniel estreou com vitória no torneio de duplas, nesta sexta-feira. Ao lado do norte-americano Jim Thomas, o gaúcho bateu Yves Allegro, da Suíça, e Kristof Vliegen, da Bélgica, por 2 sets a 1, com 2/6, 6/1 e 6/4. Na segunda rodada, Daniel e o companheiro terão pela frente uma das melhores duplas do mundo, formada pelo sérvio Nenad Zimonjic e o canadense Daniel Nestor, cabeça-de-chave número 2 do torneio. Outro brasileiro que estreou com vitória em Roland Garros foi Bruno Soares, que joga ao lado do sérvio Dusan Vemic. Os dois passaram por Chris Haggard, da África do Sul, e Mischa Zverev, da Alemanha, em três sets, com 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3. Na próxima rodada, enfrentam os vencedores do confronto entre Gustavo Kuerten/Sebastien Grosjean e Julien Benneteau/Nicolas Mahut, que acontece nesta sexta-feira.