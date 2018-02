Com novo nome, Aberto de São Paulo começa neste sábado

Com um novo nome, ‘Prime Aberto de São Paulo’, - agora com patrocínio do Bradesco no lugar da Nossa Caixa - começa neste sábado um dos mais agitados torneios do país. A bolinha invade as quadras do Parque Villa Lobos, numa época de férias na cidade, e as arquibancadas costumam estar cheias em jogos sem cobranças de ingressos. A competição tem boa premiação: US$ 100 mil e será uma oportunidade de o público ver em ação uma das principais revelações do tênis brasileiro, o paulista Tomas Bellucci que irá desafiar uma legião de argentinos em São Paulo. Neste sábado tem início o qualifying e os jogos da chave principal estão programados para a próxima segunda-feira. Os wild cards (convites) foram para tenistas da nova geração como Daniel Silva e Nicolas Santos, além de outros jogadores vencedores das seletivas como Eric Gomes e Rodrigo Grilli. A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) confirmou a suspensão de dois jogadores italianos, a partir da próxima segunda-feira, pela participação em apostas no tênis. Potito Starace, número 31 do mundo, terá de ficar fora das competições por seis semanas e pagar multa de US$ 30 mil, enquanto Danielle Bracciali (258 do ranking) pegou três meses e multa de U$ 20 mil. Agora são três italianos punidos no escândalo das apostas, depois de Aléssio Di Mauro. A MUSA Em Cingapura, a musa Maria Sharapova está sendo recebida como uma verdadeira rainha. Além de participar de ações promocionais de seu jogo exibição com a também russa Anna Chakvetadze, como posar no topo de um arranha-céu em Cingapura, tudo que faz vira notícia. Está hospedada no hotel Fullarton em uma suíte com diária superior a mais de US$ 4 mil, mas os organizadores ainda esperam tirar bom proveito com isso. Afinal, tudo que a beldade tocar e usar, como toalhas, lençóis, suas roupas de treinos, camisetas suadas, irão a leilão com renda revertida a instituições de caridades.