Com novo 'pneu', Murray bate espanhol e vai às quartas em Madri

Contra o alemão Philipp Kohlschreiber, Murray já havia aplicado um "pneu" no terceiro set na partida que foi finalizada às 3 horas desta quinta. Apesar do cansaço por ter jogado na madrugada, o escocês não teve problemas para se impor no saibro de Madri contra Granollers, especialista no piso lento.

Murray cedeu apenas dois games ao rival no set inicial, sem ter seu saque ameaçado. Na segunda parcial, melhorou o rendimento com o primeiro serviço e impôs ainda mais pressão ao tenista da casa. Sem oferecer maior resistência, Granollers sofreu três quebras de saque e aceitou o "pneu".

Embalado, o tenista britânico terá pela frente agora um desafio mais complicado. Ele vai enfrentar nas quartas de final o potente saque de Milos Raonic. O canadense avançou nesta quinta ao superar o argentino Leonardo Mayer por 6/4 e 6/3.

Para o duelo das quartas de final, Raonic entrará em quadra com ligeira vantagem. Ele tem retrospecto positivo contra Murray. Venceu três das cinco partidas disputadas no circuito profissional, incluindo o único confronto realizado sobre o saibro.

Outro confronto das quartas de final foi definido nesta quinta-feira. O japonês Kei Nishikori vai enfrentar o espanhol David Ferrer. O tenista oriental venceu o local Roberto Bautista Agut por duplo 6/3, enquanto Ferrer eliminou o compatriota Fernando Verdasco por 5/7, 6/3 e 6/4.

Será o terceiro duelo entre Ferrer e Nishikori neste ano. Cada um venceu uma na temporada, com destaque para o espanhol, que venceu na final em Acapulco. No retrospecto geral, no entanto, é o japonês quem leva a melhor. Soma sete vitórias, contra quatro do espanhol.