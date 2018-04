Com 'pneu', Azarenka vence alemã na estreia em Roma

ROMA - Victoria Azarenka fez uma estreia arrasadora no Torneio de Roma nesta quarta-feira. A bielo-russa chegou a aplicar um "pneu" na alemã Julia Goerges ao vencê-la por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 1 hora de partida.

Atual número três do mundo, Azarenka terá pela frente nas oitavas de final a japonesa Ayumi Morita, que avançou ao derrotar a polonesa Urszula Radwanska por 6/3 e 6/1. Se passar pela japonesa, a ex-número 1 deve cruzar com a checa Petra Kvitova, 8ª colocada do ranking.

No saibro de Roma, Azarenka tenta se redimir da pífia campanha realizada em Madri, na semana passada. Lá a bielo-russa foi eliminada logo na segunda rodada, em sua primeira competição disputada sobre terra batida nesta temporada.

Ainda nesta quarta, a norte-americana Sloane Stephens superou a holandesa Kiki Bertens por 4/6, 6/3 e 6/2 e garantiu vaga nas oitavas. Considerada uma das promessas recentes dos Estados Unidos, Stephens terá pela frente agora a russa Maria Sharapova, atual bicampeão do torneio italiano.

Completando a rodada, a espanhola Carla Suarez Navarro bateu a suíça Romina Oprandi por 6/4 e 6/2. Na sequência, ela enfrentará a compatriota Lourdes Dominguez Lino.