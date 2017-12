Com ´pneu´, Henin segue firme atrás de título em Wimbledon

Justine Henin caminha a passos largos rumo ao único título de Grand Slam que ainda não possui na carreira. Nesta quarta-feira a belga não teve dificuldade para passar pela russa Vera Dushevina na segunda rodada de Wimbledon com direito a um ´pneu´ no primeiro set: 6/0 e 6/4. A tenista número um do mundo arrasou Dushevina, que parecia muito nervosa no começo da partida. No primeiro set, a russa cometeu três duplas faltas e seis erros não forçados. E Henin foi quase perfeita, ganhando 14 dos 17 pontos disputados com o saque da rival. Dushevina voltou melhor no segundo set, conseguindo até devolver uma quebra no sexto game, e empatando a parcial por 3 a 3. Porém, foi quebrada logo em seguida e não conseguiu mais segurar o ímpeto da motivada belga.