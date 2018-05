Com 'pneu', Melo e Dodig perdem para irmãos Bryan na estreia do ATP Finals

O brasileiro Marcelo Melo foi o responsável por abrir a disputa do ATP Finals em Londres, neste domingo. No torneio que marca a despedida de sua parceria com o croata Ivan Dodig, no entanto, ele decepcionou. A dupla foi facilmente derrotada pelos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 7/6 (7/3) e 6/0.

Com a derrota, Melo e Dodig começaram mal o torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada e é disputada em sistema de chaves. Eles largam atrás no Grupo Edberg/Jarryd, que, além dos irmãos Bryan, conta contra com o brasileiro Bruno Soares, ao lado do britânico Jamie Murray, e o bielo-russo Max Mirnyi atuando com o filipino Treat Huey.

A competição em Londres marca a despedida da dupla formado por Melo e Dodig, uma vez que o brasileiro já anunciou que em 2017 terá o polonês Lukasz Kubot como parceiro. Foi ao lado do croata que ele chegou à liderança do ranking mundial, repetiu o feito em 2016, mas viu a metade final de temporada decepcionar.

Neste domingo, Melo e Dodig até começaram melhor e levaram a disputa do primeiro set em igualdade até o tie-break, no qual falou mais alto a experiência dos irmão Bryan. Na segunda parcial, os embalados norte-americanos não deram espaços para os adversários, confirmaram três quebras na sequência e garantiram a vitória.

Depois de Melo e Dodig, a tarde deste domingo marcará a estreia de outro brasileiro no ATP Finals: Bruno Soares, que ao lado de Jamie Murray encara Mirnyi e Huey. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às semifinais do último torneio oficial da ATP na temporada.