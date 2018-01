Com pneu no 2.º set, Federer passa pelo espanhol Ferrer Roger Federer não encontrou muitas dificuldades e venceu, nesta sexta-feira, David Ferrer, garantindo vaga na fase semifinal do Masters Series de Montecarlo. O tenista número um do mundo bateu o espanhol por 2 sets a 0, com direito a um pneu no segundo: 6/4 e 6/0. Com o resultado, Ferrer, cabeça-de-chave número 12 do torneio, continua sendo um velho freguês de Federer. Ele perdeu todos os seis jogos que realizou contra o suíço, sem nunca ter vencido um set sequer. Em outra partida das quartas-de-final em Montecarlo, Tomas Berdych conseguiu marcar 12 games consecutivos e venceu de virada o sueco Robin Soderling por 5/7, 6/3 e 6/0. Até Monte Carlo, o tenista checo não havia obtido nenhum resultado expressivo na temporada. Suas melhores campanhas aconteceram na Austrália logo no primeiro mês do ano. Berdych foi às quartas-de-final em Sydney e depois chegou às oitavas-de-final no primeiro Grand Slam de 2007.