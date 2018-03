Com 'pneu', Svitolina arrasa russa e fatura o bicampeonato em Dubai

O Torneio de Dubai tem uma dona. A ucraniana Elina Svitolina venceu a decisão deste domingo e conquistou o bicampeonato nos Emirados Árabes Unidos ao atropelar a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 1h10min de partida.

Com o resultado, Svitolina se tornou apenas a terceira mulher a conseguir defender o título em Dubai. Campeã em 2017, a ucraniana se juntou ao seleto grupo com a belga Justine Henin e a norte-americana Venus Williams.

"É incrível voltar para cá e conseguir defender o título! Eu estava apenas tentando acertar a bola na quadra e fiquei feliz com como consegui lidar com a pressão ao longo da semana. Parabéns à Daria por seu desempenho. Definitivamente, vamos ver ela vencer muito mais este ano", disse Svitolina.

Número 4 do mundo e principal favorita em Dubai, Svitolina só encontrou certa dificuldade no primeiro set diante da 24.ª colocada do ranking da WTA. Mas na reta final, a ucraniana conseguiu a quebra necessária para largar em vantagem.

A derrota parcial abalou Kasatkina, que não se encontrou mais. Melhor para Svitolina, que arrancou com tranquilidade no segundo set e conseguiu três quebras para confirmar o "pneu" e chegar ao segundo título de simples do ano, o 11.º da carreira.