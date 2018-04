Com Rafael Nadal, Rio Open vai ter cinco jogadores do Top 20 da ATP

RIO - Os organizadores do Rio Open confirmaram nesta quarta-feira a lista de jogadores inscritos para o torneio, que terá chaves masculina e feminina, revelando que a disputa reunirá cinco tenistas que estão entre os 20 melhores do mundo, sendo dois dos três mais bem ranqueados - os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer, que já haviam tido a presença anunciada. Os outros três Top 20 que participarão do Rio Open, um ATP 500, são os espanhóis Nicolas Almagro e Tommy Robredo, 13º e 18º colocados, respectivamente, no ranking da ATP, além do italiano Fabio Fognini, número 16 do mundo.

Além dos cinco Top 20, a chave masculina do Rio Open também contará com outros nomes conhecidos do tênis, como o argentino Juan Monaco, o francês Jeremy Chardy e o ucraniano Alexander Dolgopolov, além do brasileiro Thomaz Bellucci, convidado da organização. Já a chave de duplas terá as participações de Marcelo Melo, Bruno Soares e André Sá também.

"Estamos muito animados com a confirmação de outros três Top 20 além do Nadal e Ferrer. Ainda temos vários outros nomes interessantes na lista, como o Pablo Carreno Busta que ganhou o prêmio da ATP de jogador com maior evolução em 2013, o João Sousa, o primeiro português a ganhar um título de ATP no ano passado, o Juan Monaco que já foi top 10, o Delbonis que venceu o Federer na final em Hamburgo, o Chardy que é um jogador muito talentoso e o Dolgopolov, um verdadeiro "showman". Sem dúvida temos vários tenistas de altíssimo nível e de diferentes estilos para fazer um grande espetáculo para o público," comentou o diretor do torneio, Luiz Carvalho.

FEMININO

A chave feminina do Rio Open não terá nenhuma das 30 melhores tenistas do ranking da WTA. Campeã de Roland Garros em 2010, a italiana Francesca Schiavone será uma das atrações, ao lado da russa Vera Zvonareva, e teve a sua presença confirmada nesta quarta. Ambas já estiveram entre as cinco melhores do mundo. A checa Klara Zakopalova, número 37 do mundo, é a tenista melhor ranqueada inscrita no torneio.

"Teremos agora 2 campeões de Roland Garros no Rio Open apresentado pela Claro hdtv, o Nadal e a Schiavone. São grandes nomes do tênis, especialmente no saibro, junto com a Zvonareva, a Razzano, a Shvedova, a Zakopalova, a King, a Ormaechea. A nossa lista conta com grandes campeãs e tenistas da nova geração, sendo que todas elas entre as top 100 do mundo. E ainda temos a Teliana, a única brasileira a garantir a vaga na chave principal pelo ranking" comentou Carvalho. O Rio Open será disputado entre os dias 15 a 23 de fevereiro, em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro.