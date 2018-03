Com Teliana e Gabriela Cé, Brasil vence México e se reabilita na Fed Cup

O Brasil reagiu no Zonal Americano I da Fed Cup, que está sendo realizado em Metepec, no México. Após perder na estreia para a Colômbia, Gabriela Cé e Teliana Pereira venceram os jogos de simples e de duplas contra a equipe mexicana e fizeram 3 a 0, mantendo o time do País vivo na competição.

No primeiro jogo do dia, Gabriela Cé superou de virada Marcela Zacarias por 5/7, 6/1 e 7/6 (9/7). Depois, Teliana Pereira também começou perdendo, mas bateu Renata Zarazua por 4/6, 6/3 e 6/3. No jogo de duplas, também de três sets, as brasileiras fizeram 6/4, 3/6 e 6/4 em Giuliana Olmos e Zarazua.

O resultado foi fundamental para manter vivo o Brasil no Grupo 2, pois a Colômbia, que havia triunfado na estreia, perdeu para a Argentina. Com isso, brasileiras, colombianas e argentinas e colombianas somam um triunfo e uma derrota. O Chile, que folgou nessa jornada, acumula um triunfo, enquanto o México está com uma derrota.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro colocado da chave avança para o final contra o melhor time do grupo com Canadá, Paraguai, Bolívia e Venezuela. O vencedor garante vaga nos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup.