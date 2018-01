Com título em Toronto, Bencic dá salto e sobe para 12º no ranking

Grande surpresa da semana passada, em Toronto, a suíça Belinda Bencic deu um salto de oito posições e se aproximou do Top 10 do ranking da WTA. Na lista atualizada nesta segunda-feira, a jovem de apenas 18 anos aparece em 12º lugar, a apenas 230 pontos da décima colocada, a espanhola Carla Suárez Navarro.

Para vencer seu segundo título de nível WTA na carreira, Bencic precisou superar ninguém menos que Serena Williams na semifinal. Na decisão, vencia por 7/6 (7/5), 7/6 (7/4) e 3/0 até que a romena Simona Halep desistiu da partida. Como consequência, a suíça saltou do 20º para o 12º lugar do ranking.

Apesar do revés, Halep manteve a terceira colocação, assim como as demais integrantes do Top 5. Serena segue com ampla vantagem na ponta, exibindo mais de cinco mil pontos a mais que a russa Maria Sharapova. A checa Petra Kvitova segue em quarto lugar, seguida de perto pela dinamarquesa Caroline Wozniacki.

As demais tenistas do Top 10 trocaram posições. A checa Lucie Safarova ganhou uma colocação e agora figura em 6º lugar. Assim como ela, a também checa Karolina Pliskova (7ª) e a espanhola Garbiñe Muguruza (8ª) ganharam uma posição cada. A sérvia Ana Ivanovic caiu do sexto para o nono posto. E Suárez Navarro sustentou o 10º lugar.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira perdeu três colocações, aparecendo agora em 53º. Beatriz Haddad Maia manteve o 167º lugar e Gabriela Cé subiu duas posições, para 247º.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1º - Serena Williams (EUA), 11.821 pontos

2º - Maria Sharapova (Rússia), 6.036

3º - Simona Halep (Romênia), 5.546

4º - Petra Kvitova (República Checa), 4.995

5º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 4.735

6º - Lucie Safarova (República Checa), 3.361

7º - Karolina Pliskova (República Checa), 3.335

8º - Garbiñe Muguruza (Espanha), 3.315

9º - Ana Ivanovic (Sérvia), 3.311

10º - Carla Suárez Navarro (Espanha), 3.190

11º - Angelique Kerber (Alemanha) 3.150

12º - Belinda Bencic (Suíça), 2.960

13º - Ekaterina Makarova (Rússia), 2.920

14º - Timea Bacsinszky (Suíça), 2.920

15º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 2.760

16º - Sara Errani (Itália) 2.610

17º - Andrea Petkovic (Alemanha), 2.400

18º - Samantha Stosur (Austrália), 2.290

19º - Madison Keys (EUA), 2.270

20º - Elina Svitolina (Ucrânia), 2.240

--------

53º - Teliana Pereira (BRASIL), 1.034

167º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 311

247º - Gabriela Cé (BRASIL), 183