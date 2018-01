Com vitória em Charleston, Jankovic sobe no ranking A sérvia Jelena Jankovic, campeã do torneio de tênis de Charleston, na Carolina do Sul (EUA), no domingo, subiu no ranking mundial da WTA graças ao resultado que conseguiu na competição, ficando com a sétima posição. Já a norte-americana Venus Williams, semifinalista do torneio, também subiu algumas posições e passou do 29.º para o 22.º posto. A belga Justine Henin mantém a liderança da classificação mundial da WTA, seguida pela russa Maria Sharapova. Confira as 10 primeiras do ranking da WTA: 1.º - Justine Henin (BEL) 3.859 pontos 2.º - Maria Sharapova (RUS) 3.388 3.º - Amélie Mauresmo (FRA) 2.776 4.º - Kim Clijsters (BEL) 2.699 5.º - Svetlana Kuznetsova (RUS) 2.667 6.º - Martina Hingis (SUI) 2.294 7.º - Jelena Jankovic (SER) 2.257 8.º - Nicole Vaidisova (RCH) 1.957 9.º - Nadia Petrova (RUS) 1.869 10.º - Dinara Safina (RUS) 1.863