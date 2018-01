Com vitória em Miami, Djokovic já é 7.º no ranking da ATP Com o título do Masters Series de Miami, o sérvio Novak Djokovic subiu mais algumas posições no ranking de entradas da ATP. Na lista desta segunda-feira, o tenista de 19 anos aparece em sétimo com 2.540 pontos, pouco atrás do sexto, o espanhol Tommy Robredo. Quem também merece destaque é o argentino Guillermo Cañas. Mesmo com a derrota para Djokovic na final em Miami, o argentino veio do qualifying e bateu nomes como Roger Federer, Robredo e Ivan Ljubicic. O desempenho garantiu a ele a volta ao top 30, na 29ª colocação. Entre os primeiros, Federer caiu para 7.290 pontos por novamente não ter defendido o título no Estados Unidos. Ele perdeu quase mil pontos em março e viu o espanhol Rafael Nadal diminuir a vantagem consideravelmente. O número 2 tem agora 4.875. Logo atrás seguem Andy Roddick, Nikolay Davydenko e Fernando Gonzalez. James Blake e Tommy Haas fecham o top 10, na nona e 10.ª posições respectivamente. Flávio Saretta é o brasileiro mais bem colocado, aparecendo na posição número 100, com 436 pontos. Top 10 do ranking de entradas da ATP: 1.º Roger Federer (SUI) 7.290 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) 4.875 3.º Andy Roddick (EUA) 2.980 4.º Nikolay Davydenko (RUS) 2.825 5.º Fernando González (CHI) 2.755 6.º Tommy Robredo (ESP) 2.645 7.º Novak Djokovic (SER) 2.540 8.º Ivan Ljubicic (CRO) 2.270 9.º James Blake (EUA) 2.150 10.º Tommy Haas (ALE) 2.135 Brasileiros 100.º Flávio Saretta (BRA) 436 116.º Ricardo Mello (BRA) 380 118.º Thiago Alves (BRA) 373 158.º Marcos Daniel (BRA) 265