Com vitória nas duplas mistas, França bate Estados Unidos e fatura a Copa Hopman

A França conquistou neste sábado a edição de 2017 da Copa Hopman, torneio de tênis entre países que reúne representantes femininos e masculinos. Na disputada decisão diante dos Estados Unidos, o país ficou com o título apenas na partida de desempate, nas duplas mistas, graças à vitória de Richard Gasquet e Kristina Mladenovic, que selou o triunfo na série melhor de três por 2 a 1.

Disputada desde 1989, a Copa Hopman teve a França como campeã pela segunda vez. Na primeira, em 2014, Jo-Wilfried Tsonga e Alize Cornet foram os responsáveis por representar o país. Já os Estados Unidos, maiores campeões, ficaram com o vice pela sexta vez, mas também possuem seis títulos da competição, sendo o último em 2011.

Toda a série decisiva foi disputada neste sábado, em Perth, na Austrália. Na primeira partida do dia, Richard Gasquet, número 18 do mundo, teve bastante dificuldade, mas passou pelo 23.º do ranking, Jack Sock. Em três sets, ele superou o potente serviço do adversário por 2 a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/6 (8/6).

O troco norte-americano veio na partida feminina. Número 36 do mundo, Coco Vandeweghe precisou de dois sets para passar pela francesa Kristina Mladenovic, 42.ª do ranking, com parciais de 6/4 e 7/5.

O confronto, então, foi para o confronto de duplas mistas, também em melhor de três sets, mas com as parciais indo a quatro e com tie-breaks previstos de cinco pontos. Nele, Gasquet e Mladenovic foram superiores e derrotaram Sock e Vandeweghe por 2 a 0, com parciais de 4/1 e 4/3 (5/0).