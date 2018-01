Com volta de Bia, capitão da Fed Cup convoca equipe brasileira para Zonal

Com o retorno de Beatriz Haddad Maia, o capitão do Brasil na Fed Cup, Fernando Roese, convocou a equipe que defenderá o País no Paraguai, pelo Zonal Americano I, em fevereiro. Bia voltará ao time após ficar de fora no ano passado, por conta de problema físico no começo do ano.

Além dela, Roese convocou Gabriela Cé, Nathaly Kurata e Luisa Stefani para o duelo que será disputado entre os dias 7 e 10 de fevereiro no saibro no club Internacional de Tenis, em Assunção, no Paraguai. Kurata, de 24 anos, é a novidade no time.

A estreante na Fed Cup se destacou no ano passado ao conquistar três títulos de nível ITF. "Estou muito feliz com a convocação. Além de poder representar o meu País, como o tênis é um esporte individual, será muito legal poder competir em equipe", comemorou Kurata.

A maior aposta da equipe, contudo, será Bia Haddad. Vivendo sua melhor fase da carreira, a brasileira ocupa atualmente a 71ª posição no ranking e vem de grandes resultados em 2017, quando fez até sua primeira final no circuito da WTA.

"Neste ano contamos novamente com a Bia, recuperada e em um bom momento. Ela já está jogando alguns torneios nesse início de ano e as outras três meninas vindo de pré-temporada. Então acredito que vão chegar todas em boa forma e acredito que mais uma vez fará toda a diferença o espírito de equipe por se tratar de Fed Cup", disse Roese.

Este duelo do Zonal Americano terá oito países na disputa. Além do Brasil, vão competir Argentina, Chile, Colômbia, Guatemala, Paraguai, Porto Rico e Venezuela. As equipes são divididas em dois grupos de quatro. Os primeiros colocados de cada grupo disputam uma final, valendo vaga nos playoffs do Grupo Mundial II.