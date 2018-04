Comandados por Isner, norte-americanos passam às quartas no ATP 500 de Washington A torcida local não tem do que reclamar dos tenistas norte-americanos na rodada desta quinta-feira do ATP 500 de Washington, disputado em quadras duras. Os quatro representantes do país que entraram em quadra venceram pelas oitavas de final e passaram às quartas. O destaque ficou com John Isner, cabeça de chave número 1 e 16.º do mundo, que derrotou o cipriota Marcos Baghdatis por 7/6 (7/3) e 6/2.