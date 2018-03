Começa 2º desafio do dia de Guga Começou há instantes, pouco depois das 16h05, a partida entre Gustavo Kuerten e o espanhol Alex Corretja, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roma, o quarto Master Series da temporada. Os dois tenistas já estiveram em quadra hoje. Pela manhã, Guga venceu Franco Squillari (ARG) e Corretja superou Lleyton Hewitt (AUS), em jogos das oitavas-de-final transferidos de quinta para esta sexta-feira por causa da chuva. Apesar disso, os dois jogadores garantem que o cansaço não deverá ser problema. O retrospecto de Guga x Corretja é equilibrado. Os dois tenistas já se enfrentaram em cinco oportunidades e o brasileiro venceu três e perdeu duas. Todos os jogos foram no saibro, o piso do Master Series de Roma.