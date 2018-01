Começa a final em Montercarlo Começou pouco depois das 9h30, a grande final do Master Series de Montecarlo, entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o marroquino Hicham Arazi. Guga tenta seu segundo título no torneio (venceu em 99) e o terceiro na temporada (ganhou em Acapulco e Buenos Aires). Depois de ter chegado à semifinal do torneio, o brasileiro reassumiu a liderança do ranking de Entradas. Guga garantiu sua vaga na final, ao derrotar no sábado o argentino Guillermo Coria. No retrospecto, Guga leva vantagem de 3 vitórias contra uma derrota diante de Arazi. Com 27 anos Arazi chega a sua primeira final de um torneio Masters Series. Em 1997, porém, foi semifinalista em Roland Garros. Este ano Arazi não apresenta um bom retrospecto de jogos: venceu dez partidas e perdeu oito. Ocupa a 53ª colocação no ranking mundial e 71 da corrida dos campeões. Recentemente, o marroquino esteve no Brasil na disputa da Copa Davis. O marroquino garantiu vaga na decisão do título ao derrotar o francês Sebastien Grosjean. O jogo será disputado em melhor de cinco sets, e não mais em melhor de três como foram todas as outras partidas. O campeão vai receber um prêmio de US$ 400 mil e soma 500 pontos para o ranking mundial e outros 100 para a corrida dos campeões.