Começa a final entre Guga e Rafter Logo depois de derrotar o inglês Tim Henman por 2 sets a 1, Gustavo Kuerten já está de volta à quadra central do ATP Tennis Center para a final do Masters Series de Cincinnati, diante do australiano Patrick Rafter. Guga não descansou nem mesmo 30 minutos, e parece querer aproveitar o bom ritmo da semifinal contra Henman para buscar seu primeiro título de um Masters Series de quadra rápida. O tenista brasileiro já venceu torneios desta categoria, mas em quadras de saibro, como Montecarlo e Roma.