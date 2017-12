Começa a partida Guga x Rosset A partida entre Gustavo Kuerten e o suíço Marc Rosset, pelas oitavas-de-final do Torneio de Lyon, começou há instantes. O brasileiro, que vem de uma vitória sobre o marroquino Younes El Aynaoui, tenta se recuperar no ranking. Rosset, que já esteve entre os 10 melhores do mundo, ocupa hoje a modesta 119º posição no ranking. Para chegar à chave principal, teve de passar pelo qualifying.