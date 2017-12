Começa a partida Saretta x Hewitt Com mais de duas horas de atraso em relação ao horário previsto, começou há instantes na quadra 1, a partida entre o brasileiro Flávio Saretta e o australiano Lleyton Hewitt, válida pelas oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo. O brasileiro começou sacando. Para chegar a essa altura do campeonato Saretta venceu dois adversários com ranking pior que o seu. Na estréia superou Maximilian Abel, número 411 da ATP, e na quarta-feira, venceu com o espanhol Oscar Hernandez (93º). Desta vez é diferente. Hewitt - que terminou as temporadas de 2001 e 2002 como o melhor do mundo - vem num processo de ascensão. O australiano - que se classificou para as oitavas ao derrotar o alemão Tommy Haas - já é o 9º na Corrida dos Campeões. RESULTADOS - Dois tenistas já estão garantidos nas quartas-de-final. O cabeça-de-chave número 1, Roger Federer passou pelo chileno Fernando González por dois sets a zero. As parciais foram de 7-5 e 6-1. O croata Ivan Ljubicic também se classificou ao derrotar o romeno Andrei Pavel, de virada: 4-6, 6-4, 6-3.