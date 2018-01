Começa confronto do Brasil na Davis Começou há instantes, pouco depois das 13 horas, na cidade de Helsingborg, a partida entre Gustavo Kuerten e Andreas Vinciguerra, que abre o confronto Brasil x Suécia, pela primeira fase do Grupo Mundial da Copa Davis. O retrospecto aponta para uma ampla vantagem do brasileiro. Eles se enfrentaram duas vezes e Guga venceu os dois. A diferença é que o jogo de hoje está sendo realizado em quadra rápida. Nos dois jogos anteriores, o jogo foi no saibro. Guga é o atual número 29 do ranking mundial, enquanto que o sueco é o 118. Logo depois de Guga x Vinciguerra, será realizada a partida entre André Sá e Jonas Bjorkman.