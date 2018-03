Começa confronto Guga x Gaudio Começou há instantes, na quadra central do Foro Itálico, a partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Gastón Gaudio, na estréia dos dois no Masters Series de Roma. No retrospecto, Guga tem vantagem de 2 a 1 diante de Gaudio. As duas vitórias do brasileiro foram em quadras rápidas, no Aberto da Austrália e em Montreal, ambas em 2001. A única derrota aconteceu ano passado em Palma de Maiorca por 7/5 e 6/0. "Já disse e repito: pegar o Gaudio logo numa primeira rodada é pedreira, mas se ganhar posso me soltar", disse Guga. Guga tem um troféu em Roma, de 1999, dois vice-campeonatos em 2000 e 2001 e uma semifinal, em 98. Ano passado caiu na segunda rodada, mas vinha de recuperação de cirurgia.