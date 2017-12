Começa duelo de Guga com Kafelnikov Apesar da chuva que adiou alguns jogos na rodada desta sexta-feira do Masters Series de Cincinnati, a partida do brasileiro Gustavo Kuerten com o russo Yevgeny Kafelnikov já começou, no horário previsto. Para que isso acontecesse, os organizadores foram obrigados a mudar a programação. O confronto do norte-americano Jan-Michael Gambill com o inglês Tim Henman, que estava marcado para o período da tarde, foi reprogramado para depois do jogo de Guga. O jogo entre o croata Ivan Ljubicic e o australiano Lleyton Hewitt, para não provocar maiores atrasos, passou da quadra central para a Grandstand, a segunda mais importante de Cincinnati. Na primeira partida do dia, à tarde, o australiano Patrick Rafter ganhou do inglês Greg Rusedski por 5/7, 7/6 (7/5) e 6/4. A partida entre Guga e Kafelnikov vale uma vaga nas semifinais do torneio. Quem vencer enfrentará o ganhador do jogo entre Gambill e Henman.