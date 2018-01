Começa duelo Guga x Coria O esperado duelo entre o presente e o futuro do tênis sul americano, com Gustavo Kuerten x Guillermo Coria já começou na quadra central do Monte Carlo Country Club. O jogo define o segundo finalista do Masters Series de Montecarlo, que neste domingo enfrenta o marroquino Hicham Arazi pelo título de 2001. Guga ganhou o sorteio e escolheu receber, deixando a reponsabilidade do primeiro serviço - ainda frio - para o jovem tenista argentino de 19 anos. A tática quase deu certo. Coria sofreu bastante para conseguir confirmar o seu serviço e fazer 1 a 0.